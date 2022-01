Neujahrskonzert in Tirol: Eiskaltes Bad, wärmende Musik

Innsbruck – Anderswo auf der Welt sind kurze Badgänge in eisigen Gewässern zur Jahreswende eine Tradition der Marke Brrrrrr! Ob Gastdirigent Alexander Shelley einen derartig wagemutigen, mutmaßlich kathartischen, Wasserkontakt auch in Innsbruck als Brauch begründen wird können, ist die Frage. Jedenfalls nehmen er und ein halbes Dutzend Musiker des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck (TSOI) am letzten Tag des alten Jahres im Badgewand Platz im Baggersee. Für wie lange, ist nicht überliefert. Wasser- und Lufttemperatur zeigen 5 Grad.