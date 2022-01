Der TT-Ombudsmann: Tipps, um beim Kaminkehren Gebühren zu sparen

Innsbruck – Für manche sind sie die „Götter in Schwarz“, unentbehrliche Vertreter eines wichtigen Berufsstands, dessen Aufgaben, Pflichten und Tarife keiner so genau kennt. Genauso wie die eigenen Rechte, sollte man einmal mit der Arbeit nicht zufrieden sein oder Zweifel an der Berechnung der Leistung haben. Das Gewerbe der Schornsteinfeger hat sich im Laufe der Zeit gewandelt – inklusive Liberalisierung gemäß Gewerbeordnung vor einigen Jahren, verbunden mit der freien Wahl des Rauchfangkehrerbetriebs. Zuvor standen im Rahmen des Gebietsschutzes pro Kehrgebiet mindesten zwei Kaminkehrer zur Wahl. Tirol ist in 30 Kehrgebiete eingeteilt. Ein Wechsel ist allerdings nur außerhalb der Kehrperiode von Mai bis September möglich.