Arbeitsmarkt beginnt sich gegen Corona zu immunisieren

Per Ende Dezember waren exakt 402.378 Menschen in der Arbeitslosigkeit. Davon waren 336.276 arbeitslos gemeldet und 66.102 Personen befanden sich in Schulungen. Das ergab eine Arbeitslosenquote von 8,1 Prozent. Verglichen zum Jahreswechsel 2020/21 – mitten in einem Lockdown – waren diesmal um fast 119.000 Menschen weniger arbeitslos oder in Schulung.