Jugendliche nach Einbruch in Innsbrucker Geschäft festgenommen

Innsbruck – Passanten haben in der Nacht auf Montag in Innsbruck zwei Jugendliche bei einem Einbruch in ein Geschäft beobachtet und die Polizei verständigt. Diese nahm kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts zwei Minderjährige (15 und 16) fest. Beim Durchsuchen des 15-Jährigen fanden die Beamten eine aus dem Geschäft gestohlene Armbanduhr. Ob das Duo noch weitere Gegenstände gestohlen hat, war zunächst unklar. Der Ältere hatte zudem eine geringe Menge Suchtmittel bei sich. Die Jugendlichen werden auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)