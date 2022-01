Allgemeinmedizinerin Geley neue Gesundheitsdirektorin für Tirol

Seit 1. Jänner 2022 hat Tirol eine neue Gesundheitsdirektorin: Mit der Allgemeinmedizinerin Theresa Geley übernimmt eine ausgewiesene Expertin im Tiroler Gesundheitswesen diese Funktion. Nach ihrem Medizinstudium an der Universität Innsbruck war Geley drei Jahre lang im Bereich Immunologie am Institut für Pathophysiologie wissenschaftlich tätig. Seit 2004 ist Geley als Arbeitsmedizinerin aktiv. Die 56-jährige Innsbruckerin und Mutter dreier Töchter im Alter zwischen 18 und 25 Jahren steht seit 2008 in Diensten des Landes Tirol. Beim Tiroler Gesundheitsfonds war sie als medizinische Expertin unter anderem zuständig für die Qualitätssicherung und -förderung – insbesondere in den Tiroler Krankenanstalten – und für die allgemeine Prozessverbesserung im Gesundheitswesen sowie für Versorgungsabläufe. Ein erfolgreiches Projekt der letzten Jahre, an dem Geley maßgeblich beteiligt war, ist beispielsweise der „Tiroler Schlaganfallpfad“, der die Diagnose- und Behandlungsabläufe bei Schlaganfällen vom Akutereignis bis zur ambulanten Rehabilitation festlegt. Durch die Optimierung der Abläufe konnten die Rehabilitationschancen der PatientInnen mit Schlaganfall deutlich verbessert werden. Zuletzt war Geley Mitarbeiterin im Büro von Gesundheitslandesrätin Annette Leja.