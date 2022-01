Vermisste 15-Jährige bei Kontrollen an Tiroler Grenze gefunden

Kiefersfelden/Innsbruck – Ein 15-jähriges Mädchen, das seit dem ersten Weihnachtsfeiertag von den österreichischen Behörden europaweit als vermisst gemeldet worden war, ist zu Silvester bei Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze von der Rosenheimer Polizei aufgegriffen worden. Die Österreicherin war mit zwei Afghanen im Alter von 18 und 20 Jahren unterwegs, hieß es seitens der bayerischen Polizei.

Die beiden afghanischen Männer seien zwar nachweislich in Österreich registriert, konnten sich aber bei der Kontrolle nicht ordnungsgemäß ausweisen. Sie wurden wegen ihrer versuchten illegalen Einreisen – der 18-Jährige, der am Steuer gesessen war, auch noch wegen Beihilfe dazu – angezeigt und zurückgewiesen. Das Mädchen wurde der Kufsteiner Polizei anvertraut, so die Exekutive.