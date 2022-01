14-Jähriger bei Skifunall in St. Jakob im Defereggental schwer verletzt

St. Jakob im Defereggental – Bei einem Skiunfall im Skigebiet Brunnalm in Osttirol ist am Montagvormittag ein 14-Jähriger schwer verletzt worden. Der Jugendliche fuhr gegen 9.30 Uhr von der "Schwarzen Talabfahrt" nach rechts in die "Rote Talabfahrt" ein. Kurz nach der Einmündung kam er links von der Piste ab und stürzte in den darunter liegenden Wald.