Weniger Ehen und weniger Scheidungen in der Pandemie

Wien – Das Fest zum großen Tag war lang geplant, Einladungen verschickt, das Brautkleid abgesteckt – und dann kam Corona. Diese bittere Erfahrung mussten im Frühjahr 2020 viele Paare machen. Viele verschoben die Hochzeit auf den Herbst, manche um ein Jahr, einige sagten ganz ab. Tatsächlich sank die Zahl der Eheschließungen 2020 im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 um 13,8 Prozent auf 46.034, geht aus einer aktuellen Zusammenschau des österreichischen Instituts für Familienforschung (ÖIF) hervor. In Tirol war der Rückgang weniger stark. 3600 Eheschließungen 2020 nach 4017 im Jahr 2019 bedeuten ein Minus von 417 oder 10,4 Prozent.

Überhaupt gibt es in Tirol vergleichsweise viele Trauungen. Mit 474 Ehen pro 100.000 Einwohnern liegt das Land deutlich über dem Österreich-Durchschnitt (445). Mehr geheiratet wurde nur in Vorarlberg (497 Ehen pro 100.000 Einwohner) und Oberösterreich (477). Am anderen Ende der Statistik liegen Wien und das Burgenland mit je 398.