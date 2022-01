64-Jähriger öffnete trotz Quarantäne in Umhausen sein Geschäft

Die Beamten fuhren also an die Geschäftsadresse des Mannes und tatsächlich: Er hatte den Laden ganz normal geöffnet. Als die Polizisten ihn anwiesen, das Geschäft sofort zu schließen und sich in häusliche Quarantäne zu begeben, wurde es hässlich: Nicht nur, dass der 64-Jährige sich uneinsichtig zeigte, er fing auch noch an, die Beamten lautstark anzuschreien. Der Aufforderung kam er dann letztlich nur sehr widerwillig nach. Der Mann wird an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie die Bezirkshauptmannschaft Imst angezeigt.