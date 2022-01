Die dezimierten Haie rufen nach „Nino“: Springt Co-Trainer Flo Pedevilla ein?

Innsbruck – „Wir haben die Info der Liga erhalten, dass wir spielen müssen. Es ist so und dem müssen wir uns beugen“, meldete sich HCI-Obmann Günther Hanschitz gestern um 13 Uhr zu Wort. Nach zwei positiven Corona-Tests am Sonntag und der Absage des Dornbirn-Spiels wäre den Innsbruckern mit einer weiteren Spielverschiebung weit mehr geholfen gewesen, zumal hinter den Einsätzen von Ben Betker (Magen-Darm-Virus), Zach Magwood, Antonin Boruta (beide an der Schulter verletzt) ein Fragezeichen steht und Youngster David Lupinski als Kontaktperson nicht auflaufen kann.