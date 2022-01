Verbotenes Hundehalsband: Fall von möglicher Tierquälerei in Graz aufgedeckt

Graz – Der Aktive Tierschutz hat in Graz einen Fall von möglicher Tierquälerei aufgedeckt: Wie in einer Aussendung am Dienstag mitgeteilt wurde, hat die Tierrettung einen Schäferhund mit – teils auch älteren – Verletzungen von einem sogenannten Korallenhalsband aus einem Grazer Haushalt abgeholt. Der Besitzer hatte selbst angerufen, weil ihn sein Hund gebissen hatte. Korallenhalsbänder sind in Österreich verboten. Der Schäfer wurde in die Arche Noah gebracht, der Besitzer angezeigt.