Zwei Polizistinnen und Kollege in Wien von 17-Jährigem schwer verletzt

Wien – Ein 17-Jähriger wird sich nach einem Polizeieinsatz am Montagnachmittag in Wien-Meidling wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung, des Widerstands gegen die Staatsgewalt und Sachbeschädigung verantworten müssen. Der Jugendliche soll zwei Polizistinnen und einen Polizisten, die wegen eines lautstarken Streits in einer Wohnung alarmiert worden waren, angegriffen und verletzt haben. Seine Festnahme versuchten andere Jugendliche und ein Passant noch zu verhindern.