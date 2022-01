SPÖ für neue Rolle des Staates in der Wirtschaftspolitik

Krems – Die SPÖ fordert eine "kooperative Wirtschaftspolitik". In einer Pressekonferenz im Rahmen der Klausur des SPÖ-Präsidiums in Krems plädierte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner für einen "aktiven Staat", der aber in "enger Kooperation" mit Wirtschaft und Industrie agieren solle. "Ohne Wirtschaft wird es nicht gehen", sagte Rendi-Wagner.