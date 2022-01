Unbekannte sollen in Hall Schrauben an Lkw-Reifen gelockert haben

Hall in Tirol – Die Tiroler Polizei sucht nach unbekannten Tätern, die zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) die Radmuttern an den beiden Zwillingsrädern eines an einer Laderampe der Firma "Eisendle" abgestellten Lkw gelockert haben sollen. Der äußere rechte Reifen habe sich während einer Fahrt nach Salzburg am Dienstag dann gelöst, der innere sei geplatzt, berichtete die Polizei. Der Lenker konnte das Fahrzeug anhalten, es gab keine Verletzten.