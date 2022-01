70 Flüchtlinge retteten sich auf Ölplattform im Mittelmeer

Rom – Rund 70 in Seenot geratene Flüchtlinge haben sich auf einer Plattform des Ölkonzerns Shell im Mittelmeer in Sicherheit gebracht. Die Gruppe habe die ganze Nacht auf der rund 120 Kilometer vor der Küste Tunesiens gelegenen Miskar-Plattform verbracht, teilten Shell und die Betreiber des Rettungsschiffs "Louise Michel" am Dienstag mit. Die Migranten erhielten Wasser, Nahrungsmittel und trockene Kleidung, so Shell. Anschließend wurden sie an die tunesische Küstenwache übergeben.