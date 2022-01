Alkolenker (27) geriet in Gegenverkehr: 20-Jährige in Mieders verletzt

Mieders – Ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ereignete sich am Dienstag im Stubaital. Auf einer Gemeindestraße in Mieders geriet am Nachmittag ein 27-jähriger Autolenker aus Innsbruck auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Pkw einer 20-jährigen Einheimischen.