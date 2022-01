Jubiläum an der Uni Innsbruck: 1000. Doktoratsstipendium vergeben

Innsbruck – Das 1000. Doktoratsstipendium der Universität Innsbruck geht an die Innsbruckerin Elisabeth Waldhart. Sie hat an der HTL Bau und Kunst in Innsbruck maturiert und dann an der Uni Innsbruck Archäologie und Ethnologie studiert. In ihrer Dissertation beschäftigt sie sich nun mit der Nutzung, Rezeption und Inszenierung von archäologischen Bodendenkmalen im 20. und 21. Jahrhundert. Waldhart untersucht u. a. Spuren, die Menschen an solchen Orten hinterlassen haben, um so Erkenntnisse über den Alltag und die Nutzung dieser sozialen Knotenpunkte zu gewinnen und den Einfluss von Denkmälern auf die Menschen zu beschreiben.