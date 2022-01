Brandl-Werke in der Galerie Thoman: Frisch gebügeltes Altes und neu Gemaltes

Von Herbert Brandl 2016 in Öl auf eine 135 x 250 Zentimeter große Leinwand gemalte titellose Arbeit.

Innsbruck – Ein „Bergseher“ sei er immer schon gewesen, ein Bergmaler im üblichen Sinn allerdings nie, hat der inzwischen 62-jährige Herbert Brandl vor einigen Jahren in einem Interview gesagt. Angesprochen auf seine damalige Obsession für das Bergige, das allerdings nie mit Abbildhaftem zu tun hatte, sondern als Metapher für das Archaische schlechthin zu lesen ist, um durch dessen malerische Transformation in so etwas wie Orte der Sehnsucht verkehrt zu werden.