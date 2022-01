Rum, Telfs, Angath: 599 Millionen Euro für moderne Bahninfrastruktur

Innsbruck – Auch 2022 steigern die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) die Leistungsfähigkeit der Bahn. In der Finanzierungsperiode von 2022 bis 2027 stehen laut Rahmenplan der Bundesregierung österreichweit rund 18,2 Mrd. Euro zur Verfügung. Allein 2022 werden in Tirol 599 Millionen Euro investiert. Der Großteil dieser Summe fließt in den Bau des Brennerbasistunnels.