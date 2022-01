Vertuschungsvorwürfe gegen Altpapst Benedikt im Missbrauchsskandal

München – Im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche in Deutschland sind neue Vertuschungsvorwürfe gegen Altpapst Benedikt XVI. aufgetaucht. Sie beziehen sich auf seine Zeit als Erzbischof von München (1977–1982).

Es geht um den Fall des pädophilen Priesters Peter H. Dieser wurde 1980 nach sexuellen Vergehen an Minderjährigen von der Diözese Essen in die Erzdiözese München versetzt und sollte dort eine Therapie machen. H. wurde daneben erneut in der Seelsorge eingesetzt und wiederum übergriffig. 1986 folgte eine Bewährungsstrafe durch das Amtsgericht Ebersberg.