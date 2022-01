Lockdown für Ungeimpfte: Polizei setzt auf „Kontrolldruck“

Wien – Seit 15. November gilt in Österreich der Lockdown für Ungeimpfte. Für die Polizei bedeutet das eine Menge Arbeit. Das zeigt eine Statistik, die das Innenministerium gestern veröffentlicht hat: Die Beamtinnen und Beamten haben in diesen eineinhalb Monaten fast 1,4 Millionen Kontrollen durchgeführt. Das entspricht 28.000 Kontrollen pro Tag. Bis 1. Jänner haben die Polizisten 10.851 Anzeigen wegen Verstößen gegen den Lockdown erstattet. 91 Personen wurden mit gefälschten Impfzertifikaten erwischt.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) kündigt an, diese Strategie fortzusetzen: „In Anbetracht der neuen Virus-Variante Omikron werden wir den Kontrolldruck in nächster Zeit aufrechterhalten“, heißt es in einer Aussendung. Weiterhin sind auch Schwerpunktaktionen geplant.