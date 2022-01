SPÖ wartet auf Van der Bellen und fordert „kooperative Wirtschaftspolitik“

Die SPÖ-Granden demonstrierten bei der Präsidiumsklausur in Krems Einigkeit.

Krems – Sollte Alexander Van der Bellen im Herbst noch einmal für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren, darf er wohl mit Unterstützung der SPÖ rechnen. „Ich fände es klug, gescheit und auch weitblickend, ihn zu unterstützen“, sagte der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser gestern am Rande der Sitzung des SPÖ-Präsidiums in Krems. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und der niederösterreichische Parteichef Franz Schnabl schlossen sich an – „persönlich“, wie sie betonten, ohne Präjudiz. Die offizielle Parteilinie verkündete Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner: „Es ist abzuwarten, dass der amtierende Bundespräsident sich darüber öffentlich äußert. Das ist auch eine Frage des Respekts. Die Sozialdemokratie wird dann zum gegebenen Zeitpunkt eine Entscheidung treffen.“