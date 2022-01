Technischer Defekt bei Batterie: Pkw fing auf Parkplatz in Vomp Feuer

Vomp – Am Parkplatz beim Postverteilerzentrum in Vomp fing Mittwochfrüh ein Pkw Feuer. Die Polizei geht von einem technischen Defekt an der Fahrzeugbatterie aus. Nachdem der Brand im Motorraum von Arbeitskollegen bemerkt worden war, verständigten sie die Feuerwehr. Diese rückte mit zwei Tanklastzügen an und gab um 7.15 Uhr Brand aus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Es gibt keinen Hinweis auf Fremdverschulden. (TT.com)