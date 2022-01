Einreiseprobleme für Djokovic nach Empörung in Australien

Melbourne – Mit Wut und Empörung ist in Australien die Ankündigung des Tennis-Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aufgenommen worden, mithilfe einer Ausnahmegenehmigung bei den Australian Open anzutreten. Am Mittwoch gab es für den Serben weitere Sorgen, denn der wohl ungeimpfte Topstar hatte offenkundig Probleme bei der Einreise in Melbourne.