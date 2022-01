Viel Segen für 2022: Rund 7000 Sternsinger sind heuer in Tirol unterwegs

Seit Jahren mit Freude bei der Sternsingeraktion dabei sind Isabella, Laura, Hanna und Samuel, die in Neustift von Haus zu Haus ziehen.

Innsbruck – Rund 7000 Kinder sind in diesen Tagen in den Pfarren der Diözese Innsbruck unterwegs, um ihre Friedensbotschaft zu verkünden. Dass es weniger sind als in den Vorjahren, wo es rund 10.000 waren, hat nichts mit mangelnder Motivation der Kinder zu tun. Nachwuchsprobleme gebe es keine, heißt es seitens der Diözese. Manche Pfarren setzen Corona-bedingt einfach alternativ auf eine Sternsinger-Post.