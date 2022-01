Coronavirus bremst Haie aus: Heutiges Spiel gegen Villach abgesagt

Innsbruck - Das für den (heutigen) Dreikönigstag angesetzte Spiel der ICE-Eishockeyliga zwischen dem HC Innsbruck und dem VSV ist kurzfristig verschoben worden. Die Liga führte am geplanten Spieltag in der Früh wie zuletzt üblich "medizinische Vorsichtsmaßnahmen" als Grund an. Ein Ersatztermin solle demnach erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. In den vergangenen Tagen waren bereits zahlreiche ICE-Partien wegen Corona-Vorsichtsmaßnahmen abgesagt worden.