Auto mit zehn Leichen vor Regierungsgebäude in Mexiko abgestellt

Mexiko-Stadt –Vor dem Regierungspalast des mexikanischen Bundesstaates Zacatecas ist ein Auto mit zehn Leichen abgestellt worden. Die Toten seien anscheinend geschlagen worden, sagte Gouverneur David Monreal am Donnerstag in einem Video auf Facebook. Der Wagen sei in der Früh (Ortszeit) abgestellt worden und der Fahrer geflüchtet, erzählte Monreal vom noch weihnachtlich geschmückten zentralen Platz der Hauptstadt des zentralmexikanischen Bundesstaates, die ebenfalls Zacatecas heißt.