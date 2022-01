Navi-Geisterfahrer in der Steiermark: Lenker wendete auf der A2

Hartberg – Sein Navi hat einen 53-jährigen Autofahrer in der Steiermark zum Geisterfahrer gemacht. Der Mann habe am Donnerstagabend auf der Südautobahn (A2) bei Hartberg kurzerhand umgedreht, weil sein Navigationssystem eine Fahrtroute in entgegengesetzter Richtung anzeigte. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark berichtet, fuhr er dann von der Autobahn ab und danach in die vermeintlich richtige Fahrtrichtung auf, doch wollte ihn das Navi erneut in die andere Richtung lotsen.

Der Lenker aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war gegen 22.00 Uhr in Hartberg auf die A2 in Fahrtrichtung Graz aufgefahren. Nach kurzer Fahrt habe er bemerkt, dass das Navi in die andere Richtung zeige. Er drehte um und fuhr auf dem zweiten Fahrstreifen in Richtung Wien weiter, was ein entgegenkommender Buslenker bemerkte. Während dieser die Polizei alarmierte, fuhr der 53-Jährige wieder bei der Autobahnauffahrt Hartberg ab, um ordnungsgemäß in Fahrtrichtung Wien aufzufahren.