Gecko-Chefin Reich zu Omikron-Welle: "Durchseuchung wird passieren"

Mit strengerer Maskenpflicht, gelockerten Quarantäne- und geänderten Kontaktpersonenregeln will die Regierung in die Omikron-Welle gehen. Die Leiterin der Covid-Krisenkoordination (Gecko), Katharina Reich, bestätigte am Freitag, dass es zur Durchseuchung der Bevölkerung durch diese infektiösere Mutation kommen wird.