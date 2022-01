Erschummelter PCR-Test: 22-Jähriger wollte in Tannheim Impfung umgehen

Tannheim – Mit einem nicht ganz durchdachten Plan wollte ein 22-Jähriger in Tannheim eine Covid-Impfung umgehen. Ein ihm bekannter 23-Jähriger hatte einen positiven Corona-Test abgelegt und befand sich folglich in Quarantäne. Der 22-Jährige überredete ihn schließlich, für ihn einen Test zu machen um so einen Genesenen-Status zu erlangen.