Lichterpark Lumagica im Innsbrucker Hofgarten geht in die Verländerung

Der Monat des Steinbocks ganz im Zeichen von Lumagica: Noch bis Ende Jänner sind die leuchtenden Kunstwerke im Hofgarten Innsbruck zu bewundern. © MK Illumination

Innsbruck – Auch in seiner zweiten Saison erweist sich der Lichterpark Lumagica in Innsbruck als Publikumsmagnet. Aufgrund der großen Nachfrage geht die Ausstellung heuer abermals in die Verlängerung.

Noch bis inklusive 30. Jänner sind die leuchtenden Kunstwerke jeweils von Donnerstag bis Sonntag im Hofgarten zu erleben. „Wir sind glücklich, dass wir auch dieses Jahr in die Verlängerung gehen. Die hohen Besucherzahlen im Dezember und die bis zum letzten Tag große Nachfrage haben uns dazu bewogen, auch in den kommenden drei Wochen die Lichter von Lumagica eingeschaltet zu lassen“, so Thomas Mark, Präsident von MK Illumination.

Ein weiterer Grund für die Verlängerung sei das erneut fantastische Feedback. "Wir freuen uns über jeden einzelnen Besucher, jede Besucherin und hoffen, dass wir mit der Verlängerung noch vielen eine Freude bereiten können", so Mark. Auch Karin Seiler, Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus, begrüßt die Verlängerung und lobte den "unternehmerischen Mut und die Initiative der Verantwortlichen".

Verlängerte Öffnungszeiten von Lumagica Innsbruck 13. bis 16. Jänner

20. bis 23. Jänner

27. bis 30. Jänner Der Lichterpark ist von 17:30 bis 21:30 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 20:30 Uhr. Infos und Tickets: https://www.lumagica.at/innsbruck

Weiterhin aufrecht bleibt die Kooperation mit Swarovski. Gäste können sowohl die Kristallwelten in Wattens als auch den Lichterpark Lumagica in Innsbruck mit einem Kombi-Ticket besuchen. Die Zusammenarbeit der beiden Erlebniswelten wird den Besuchern auch in optischer Form anschaulich gemacht: So funkelt im Innsbrucker Hofgarten für die Dauer von Lumagica mit dem Schlitten des holländischen Künstlers Tord Boontje ein Teil der Winterwunderwelt der Swarovski Kristallwelten. Im Gegenzug leuchtet in Wattens direkt vor dem Riesen ein "Paradise Tree" von MK Illumination.

Auch weitere Kooperationen ermöglichen Besuchern vergünstigten Eintritt: So bekommen beispielsweise die Besitzerinnen und Besitzer einer TT-Club-Karte eine Preisreduktion. Für Freizeitticket-Besitzer gibt es bei Onlinereservierung ebenfalls eine Ermäßigung. Auch die Innsbruck Card (die Einheimische erwerben können), der SKI plus CITY Pass und die Welcome Card (Gästekarte) beinhalten Lumagica Innsbruck in ihrem Angebot. (TT.com)