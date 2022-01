Millionen orthodoxe Christen feiern Weihnachten

Moskau – Millionen orthodoxe Christen etwa in Russland, Georgien und der Ukraine haben am Freitag Weihnachten gefeiert. Der russisch-orthodoxe Patriarch Kirill sagte bei einem Gottesdienst in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau mit Blick auf die Unruhen im Nachbarland Kasachstan, das Blutvergießen und die Zusammenstöße dort "können uns nicht gleichgültig sein". Er bete dafür, dass in der Ex-Sowjetrepublik wieder der Frieden zurückkehre.