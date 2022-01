Polizei erwischte Lkw-Fahrer auf Brennerautobahn mit 2,2 Promille

Schönberg – Einen stark alkoholisierten Lkw-Fahrer zog die Polizei am Freitag auf der Brennerautobahn in Schönberg aus dem Verkehr. Bei der Kontrolle kurz nach 10 Uhr wirkte der 59-Jährige laut Polizei betrunken, ein Alkotest bestätigte den Verdacht: Er zeigte 2,22 Promille an.