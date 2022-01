Von Straße abgekommen: 36-Jähriger bei Unfall in Strassen verletzt

Strassen – In der Nacht auf Freitag kam es auf der Drautalstraße in Strassen zu einem Unfall, berichtet die Polizei: Ein 36-Jähriger fuhr gegen 4 Uhr aus Lienz kommend in Richtung Sillian, als er auf der winterlichen Fahrbahn über den rechten Straßenrand hinausgeriet. Erst nach rund 70 Metern kam der Wagen auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand.