Hollywoodlegende Sidney Poitier mit 94 Jahren verstorben

Der am 20. Februar 1927 in Miami geborene Poitier wuchs in ärmsten Verhältnissen auf den Bahamas auf, und wurde 1974 von der britischen Queen zum Ritter geschlagen. Der damalige US-Präsident Barack Obama verlieh ihm 2009 die „Presidential Medal of Freedom", die höchste zivile Auszeichnung der USA. Vor allem aber war Poitiers größtes Verdienst, zu einer Zeit als Darsteller erfolgreich zu sein, als dies in Hauptrollen für schwarze Menschen noch alles andere als üblich war. Mit seiner langen Filmografie, zu der Klassiker wie „Flucht in Ketten", „Rat mal, wer zum Essen kommt" und „In der Hitze der Nacht" gehören, wurde er zum Vorbild für eine nachfolgende Generation dunkelhäutiger Darsteller.

In New York trat er dem American Negro Theater bei. Nach kleinen Broadwayrollen gab er 1950 in „Der Hass ist blind" („No Way Out") an der Seite von Richard Widmark in einer Arztrolle sein Filmdebüt. Der Star aus Filmen wie „Flucht in Ketten", „Porgy and Bess" und „Ein Fleck in der Sonne" drehte 1997 mit dem Actionthriller „Der Schakal" seinen letzten Spielfilm. (APA/Reuters/dpa)