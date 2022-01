Sonntag frei statt Freitag: Emirate stellen auf „westliches Wochenende" um

Freitags um 12 Uhr mittags schließen die Behörden und Schulen künftig, damit die Gläubigen zum Gebet gehen können. In den Moscheen herrschte am Freitag reger Betrieb. Viele Gläubige kamen mit ihren Gebetsteppichen und kehrten später ins Büro zurück. Einige Menschen machten ihrem Unmut über die neuen Regeln Luft: „Ich würde mir lieber (den Freitag) frei nehmen", sagte die 22-jährige Britin Rachel King, die im Gastgewerbe arbeitet. „Das ist es, was wir alle kennen und lieben".