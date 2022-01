Leisach – Entsorgte Asche in einem Abstellraum ist womöglich der Grund für einen Brand in Leisach. Das Feuer war in der Nacht auf Freitag, gegen 4.45 Uhr, in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Laut Polizei gab es keine Verletzten, der entstandene Sachschaden sei allerdings erheblich. (TT.com)