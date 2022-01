Kantine nach Explosion eingestürzt: Mindestens 16 Tote in China

Peking – Bei einer Explosion in einer Kantine der Kommunalverwaltung sind im Südwesten Chinas mindestens 16 Menschen getötet worden, zehn weitere wurden nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua verletzt. Das Gebäude im Bezirk Wulong am Stadtrand von Chongqing wurde bei der Explosion komplett zerstört, alle 26 Angestellten, die dort gerade zu Mittag aßen, wurden unter den Trümmern begraben. Als Ursache des Unglücks wurde ein Gasleck vermutet.

Auf Fotos und Videos von Xinhua waren Rettungskräfte in orangefarbenen Schutzanzügen und Schutzhelmen zu sehen, die sich mit Hilfe von Flutlicht durch die Trümmer arbeiteten. Aufnahmen des staatlichen Fernsehsenders CCTV in den Online-Netzwerken hatten zuvor gezeigt, wie eine Wolke aus Rauch und Staub über dem eingestürzten Gebäude aufstieg.

Wegen laxer Sicherheitsvorkehrungen und mangelnder Kontrollen sind Gasexplosionen in China keine Seltenheit. Erst im Juni waren bei der Explosion einer Gasleitung in einem Wohnhaus in der zentralchinesischen Provinz Hubei 25 Menschen ums Leben gekommen. Im Oktober kamen mindestens vier Menschen bei einer Gasexplosion in einem Restaurant der nordostchinesischen Stadt Shenyang ums Leben, rund 50 weitere wurden verletzt. (APA/dpa)