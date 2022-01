Seat und Cupra: Das erfolgreiche Jahr 2021 der Spanier

Das rot-weiß-rote Ergebnis von Seat und Cupra kann sich auch international sehen lassen: Nach dem spanischen Heimmarkt ist der österreichische der mit dem höchsten Prozentanteil. Das katalanische Duo ist damit hierzulande etwa um die Hälfte erfolgreicher als selbst bei den portugiesischen Nachbarn. Die Gründe dafür sind leicht erklärbar: Der mediterrane Style kommt traditionell gut an in der Alpenrepublik – Seat hat hier die Lücke der Italiener mit dem gelungenen Mix aus lässigem Design und zuverlässiger VW-Technik gut gefüllt. Dazu kommt eine solide Modellpolitik und schließlich der Sprung ins sportliche Fach, das inzwischen unter dem eigenen Markennamen Cupra firmiert. Als Details stechen Alter und Geschlecht der Käufer aus der Statistik heraus: Die Seat- und Cupra-Kunden sind in Österreich mit durchschnittlich 49 Jahren deutlich jünger als der Marktschnitt, und 55 Prozent davon sind Frauen. (pabs)