Wängle wählt schon am Sonntag neuen Gemeinderat

Lehrerin Renate Thurner will Bürgermeisterin werden. Polizist Florian Barbist strebt das gleiche Amt an.

Wängle – Durch die Auflösung des Gemeinderates im Herbst gibt es in Wängle schon morgen vorgezogene Gemeinderatswahlen, deren Ergebnis dann allerdings die volle Periode bis 2028 gültig ist. Von den ehemals drei Listen im Gemeinderat treten zwei Nachfolgelisten inklusive zweier neuer Bürgermeisterkandidaten an: Florian Barbist und Renate Thurner.

Vor sechs Jahren hatten die zwei Listen von BM Müller und Vize Schautzgy gekoppelt. Die Nachfolgeliste Schautzgys, die nun Newcomer Florian Barbist ins Feld führt und Kandidaten beider ehemaliger Listen vereint, darf morgen also rein rechnerisch darauf hoffen, aus einem größeren Wählerpool (fast 60 Prozent) schöpfen zu können als Thurner. Deren Vorgängerliste war zwar die größte im Dorf, aber mit knapp über 41 Prozent eben nur die relativ größte. Barbist bleibt aber zurückhaltend: „Ich getraue mich gar nichts zu sagen und schätze die Chancen auf 50 zu 50 ein.“ Der Polizist, der mit dem Slogan „Ein Wängler für Wängle“ geworben hat (seine Gegenkandidatin stammt ursprünglich aus Vils), hat „vor der Wahl jeden Haushalt in Wängle besucht. Natürlich vorausgesetzt, dass jemand zu Hause war. So lernten mich die Leute am besten kennen.“