Drei couragierte Lenker stoppten stark alkoholisierten Lkw-Fahrer

Frankfurt am Main – Drei Autofahrer haben am Freitagabend die Alkofahrt eines Lkw-Fahrers auf einer deutschen Autobahn gestoppt. Der 43-Jährige fiel auf der A5 bei Alsfeld (Bundesland Hessen) auf, als er Schlangenlinien fuhr und Leitplanken auf beiden Seiten touchierte, berichtete die Polizei. Ein Autofahrer verständigte die Polizei, die beiden vor dem Lkw fahrenden Autos verlangsamten das Tempo und zwangen den Trucker so zum Anhalten. Er hatte 3,25 Promille Alkohol im Blut.