Busfahrer mit Knüppel geschlagen: Polizei sucht Angreifer in Ebbs

Ebbs – Ein Unbekannter hat am Freitagabend in Ebbs einen Busfahrer angegriffen. Dieser wurde dabei zwar nicht verletzt, dennoch bittet die Polizei um Hinweise zum Täter. Zu dem Vorfall kam es gegen 20 Uhr: Der Täter stieg bei der Haltestelle Eichelwang in einen Bus, schlug auf dessen Fahrer mit einem Knüppel ein und flüchtete. Eine sofortige Fahndung mit mehreren Polizeistreifen brachte keinen Erfolg.