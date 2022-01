Hoffenheim nach 3:1 gegen Augsburg auf Platz drei

Freiburg – Hoffenheim hat sich am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga auf Platz drei verbessert. Die TSG feierte gegen den FC Augsburg trotz eines Gegentores von Michael Gregoritsch einen 3:1-Heimsieg und profitierte vom Heim-2:2 des SC Freiburg gegen Arminia Bielefeld und dem 2:2 zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin. RB Leipzig setzte sich im eigenen Stadion gegen Mainz 4:1 durch. Fürth und Stuttgart trennten sich beim Comeback von Sasa Kalajdzic 0:0.

Im Abendspiel (18.30 Uhr) trafen der Zweite Borussia Dortmund und die vorerst auf Platz sieben zurückgefallene Frankfurter Eintracht aufeinander. Bereits am Freitag hatte Borussia Mönchengladbach einen 2:1-Auswärtserfolg gegen Spitzenreiter FC Bayern gelandet.

Kalajdzic hingegen absolvierte seinen ersten Einsatz seit seiner im August erlittenen Schulterverletzung. Der ÖFB-Teamstürmer lieferte in Fürth eine ambitionierte Leistung ab, blieb aber im Abschluss unglücklich. Das abgeschlagene Schlusslicht holte damit in der 18. Runde seinen erst sechsten Punkt, Stuttgart schob sich an die 15. Stelle.