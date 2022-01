Nach Omikron-Gipfel mit dem Kanzler in die Selbstisolation

Wien – Wo hat sich Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit dem Coronavirus infiziert? Im Internet kursiert ein Foto, das den Kanzler in gemütlicher Runde in einer Skihütte am Katschberg zeigt. Nehammers Pressesprecher weist aber Spekulationen zurück, dass die Infektion von dieser Gelegenheit stammen könne. Denn das Foto sei bereits am 29. Dezember aufgenommen worden. Noch eine Woche später habe Nehammer einen negativen PCR-Test abgegeben.