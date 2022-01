Golden Globes: Trophäenvergabe wegen Omikron vor leerem Saal

Sieben Globe-Chancen hat „The Power of the Dog“, zu sehen ist das Drama derzeit auf Netflix.

Los Angeles – Wenn die Golden Globes in der Nacht auf morgen vergeben werden, dann ohne den üblichen Pomp. Omikron veranlasste den Verband der Auslandspresse (HFPA) jetzt dazu, das Globe-Publikum auszuladen. Die US-Filmpreise müssen also auch ohne roten Teppich über die Bühne gehen. Die GewinnerInnen der 79. Ausgabe sollen im Rahmen einer Veranstaltung im Ballsaal des Beverly Hilton Hotel bekannt gegeben werden – live dabei sind dann nur wenige ausgewählte Gäste und Verbandsmitglieder.

Die Dramen „Belfast“ und „The Power of the Dog“ ziehen mit jeweils sieben Nominierungen als Favoriten ins Rennen um die goldenen Trophäen. „Belfast“, eine bewegende Coming-of-Age-Geschichte mit Caitríona Balfe und Jamie Dornan in den Hauptrollen, räumte zuletzt beim 46. Toronto International Film Festival den Hauptpreis ab, „The Power of the Dog“ mit Benedict Cumberbatch hingegen nahm von den diesjährigen Venediger Filmfestspielen den Silbernen Löwen für die beste Regie mit nach Hause.