Weltall-Trips: Klimakillendes Gaudium der Superreichen

Der Weltraum-Tourismus hat 2021 viel Aufmerksamkeit erlebt – auch wegen des Wettrennens zweier Milliardäre. Im Sommer testeten der britische Milliardär Richard Branson und Amazon-Gründer Jeff Bezos ihre Raketen. Bezos schickte später zwei weitere Flüge mit insgesamt zehn Passagieren in den Weltraum. Für 2022 kündigten Bezos und auch Branson Flüge an.

Mit Elon Musk schickte ein weiterer Milliardär mit eigener Raumfahrtfirma 2021 Touristen ins All. Seine vier Passagiere verbrachten mehrere Tage im All. 2022 will auch das Unternehmen Axiom Space in einer Kooperation mit der US-Raumfahrtbehörde NASA Touristen zur ISS bringen.