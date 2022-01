Christbaumbrand in Kirchbichl sorgte für erheblichen Schaden

Kirchbichl – Zwei Jugendliche entdeckten am Sonntag gegen 21.45 Uhr in einer Wohnung in Kirchbichl, dass der Christbaum Feuer gefangen hatte. Der Baum war zuvor mit aktivierter LED-Beleuchtung unbeaufsichtigt gelassen worden. Als die beiden Burschen im Alter von 14 und 17 Jahren zurück in die Wohnung kamen, schlug ihnen bereits Brandgeruch entgegen.