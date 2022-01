Kurz wird Co-Präsident von Anti-Antisemtismus-Gremium

Wien – Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird Co-Vorsitzender des Europäischen Rats für Toleranz und Versöhnung (European Council on Tolerance and Reconciliation/ECTR). Dieser setzt sich für Toleranz für das jüdische Leben in Europa, gegen Antisemitismus und gegen die Leugnung des Holocaust ein. Schon in seiner Zeit in der Politik hatte Kurz sich in diesen Bereichen engagiert. Er soll in der neuen ehrenamtlichen Tätigkeit seine internationalen Kontakte einbringen, teilte die ÖVP mit.