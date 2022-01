Sozialsprengel Söllandl bezog ein neues Zuhause in Scheffau

Scheffau a. W. K. – Seit Kurzem ist in Scheffau „betreutes Wohnen“ möglich. Das Großprojekt der Verbandsgemeinden Ellmau, Going und Scheffau kam damit zu einem erfolgreichen Abschluss. In dem an das nebenstehende Pflegeheim optisch angepassten Gebäude sind sechs Garçonnièren und 19 Zweizimmerwohnungen untergebracht. Zwei vollmöblierte Wohnungen stehen für soziale Härtefälle jederzeit zum Bezug bereit.