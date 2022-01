Astrologie, Olympia in Peking und Gesundheitswesen: Das war „Tirol Live"

In der von Unsicherheit geprägten Corona-Zeit bleibt oft nur die Möglichkeit, auf das Beste zu hoffen. Alternativ dazu lassen sich die Sterne befragen. Um ihnen eine Antwort zu entlocken, war die Astrologin Christine Bögöthy am Montag zu Gast bei „Tirol Live" . „So wie der Mond Ebbe und Flut verursacht, gibt es weitere Gestirne, die Pflanzen, Tiere und auch den Menschen beeinflussen.“ Für Bögöthy ist Astrologie kein Hokuspokus, sondern Wissenschaft, die jedem Menschen helfen kann, den Alltag zu optimieren.

„Stehen die Sterne für mich heute gut im Bereich Arbeit, dann kann ich das optimal nutzen, indem ich mich in die Arbeit stürze und nicht in das Vergnügen“, rät sie. Auch um die eigenen Stärken und Schwächen zu identifizieren, kann laut Bögöthy das Horoskop herangezogen werden. „Ein Horoskop ist wie ein Samenkorn. Ich sehe die angelegten Talente und welche sich optimal entwickeln können. Was ich nicht sehe ist, ob der Horoskop-Eigner diese Talente auch entsprechend nutzt“, so die Astrologin.

Bei der Bestimmung des Horoskops kommt es auf den genauen Geburtszeitraum an. Die exakte Konstellation der Sterne beim Erblicken des Lichts der Welt bestimmt demnach die Ausprägung unserer Talente. „Ein besser oder schlechter gibt es dabei nicht. Aber ein Mensch, der um die Mittagszeit zur Welt kommt, ist meistens extrovertierter als ein Mensch, der in der Nacht geboren wurde“, weiß die Expertin.

Peter Filzmaier, Professor für Demokratiestudien und Politikforschung, ist der Erklärer der Nation. Punktgenau analysiert er normalerweise die politischen Vorgänge im Land, seine Leidenschaft ist aber der Sport. Gerade der Sport wagt sich in diesem Jahr auf dünnes Eis: Am 4. Februar beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking, am 21. November die Fußball-WM in Katar. Peking und Katar – Peter Filzmaier ordnete bei „Tirol Live" die Rolle des Sports ein.